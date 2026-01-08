KSK’den yasak tepkisi

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında pazar günü düşme hattındaki Afyonspor'a konuk olacak şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka'ya deplasman yasağı geldi. Toplam 14558 seyirci kapasiteli modern Afyon Zafer Stadı'ndaki deplasman tribünü koltuklarının kırık olduğu ve tadilatının yapıldığı gerekçesiyle konuk Karşıyaka taraftarlarının bu deplasmana gitmesi yasaklandı. Karşıyaka'nın bu sezonun ikinci haftasında şampiyonluk yarışındaki en önemli rakibi Kütahyaspor'la deplasmanda oynadığı, ev sahibi ekip taraftarının cezalı olduğu maç da tadilat gerekçesiyle 7058 kapasiteli Dumlupınar Stadı'ndan 4972 kapasiteli Tavşanlı Ada Stadı'na alınmıştı.

MAÇ SAATİ 13.00'E ALINDI

Karşıyaka taraftarları, koltukların kırık olduğu gerekçesiyle gelen deplasman yasağı sonrası ortak bir bildiri yayınlayıp kararı eleştirdi. Yeşil-kırmızılılar, 3 haftalık devre arasında statta tadilat yapılmamasına ve Karşıyaka aleyhine alınan kararlara tepki gösterdi. Pazar günü saat 17.00'de oynanacak maçın saati ise yönetimin girişimiyle 13.00'e alındı.