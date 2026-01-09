Ayvalıkgücü’nden Erdinç hamlesi

Üçüncü lig 4. Grup'ta devre arasına Play-Off potasında giren Ayvalıkgücü Belediye, stoper Erdinç Çepoğlu ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Erdinç Çepoğlu. Stoper mevkisinde görev yapan Erdinç Çepoğlu, artık Ayvalıkgücü formasıyla sahada olacak" ifadelerine yer verildi. İlk yarıda 3'üncü Lig'de Suvermez Kapadokya Spor forması giyen 35 yaşındaki defans oyuncusu kariyerinde Pazarspor, Fatih Karagümrük, Pendikspor, Kütahyaspor, Karşıyaka, Bursa Yıldırım, Turgutlu'da oynadı. Erdinç 2. Lig'de 178 maçta 4 gol, 3. Lig'de 204 müsabakada 9 gol kaydederken, kupada ise 18 karşılaşmada 1 kez fileleri sarstı.