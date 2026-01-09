Guendouzi’ye kavuştu

Fenerbahçe, Lazio'da forma giyen orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi dün özel uçakla İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertliler, dün öğlen saatlerinde KAP açıklaması yaparak Fransız oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını ve Guendouzi'nin sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Guendouzi ve ailesi İtalya'dan havalanan uçakla Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek birlikte İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

MERT GÜNOK İMZALADI

Öte yandan sarı-lacivertliler, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin ardından bir transferi daha bitirdi. Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Mert Günok'u 2,5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. İlk andan itibaren na duygu dolu anlar yaşadığını aktaran Mert Günok, "Tekrardan bu duyguyu yaşayacağım ve bu formayı giyeceğim için çok mutluyum" dedi. Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadro dışı olan İrfan Can Kahveci ise dünKasımpaşa'ya kiralandı.