Aliağa'dan Gökhan Karadeniz'e tepki

Aliağa FK, ara transferde anlaşılıp lisans çıkarılmasına rağmen Batman Petrolspor'a giden orta saha Gökhan Karadeniz'in transferiyle alakalı açıklama yaptı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde futbol kamuoyunu meşgul eden Gökhan Karadeniz'in transfer süreci ile alakalı karşılıklı mutabakatlar sonunda sözleşme fesih işlemi gerçekleşmiştir. Kardeş Batman Petrol Spor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi biz sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severiz."

