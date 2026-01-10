Kartal’da gündem Rafa

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'nın geleceği yeniden gündemde. Portekiz basınından A BOLA'nın haberine göre, Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva, Benfica'nın ocak ayı planları arasında yer almaya devam ediyor. Haberde, iki kulübün 32 yaşındaki Portekizli oyuncunun geleceğiyle ilgili görüşme halinde olduğu ifade edildi. Benfica'nın Rafa Silva ile ilgisini net biçimde ortaya koyduğu, Portekiz temsilcisinin öncelikli hedefinin oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak olduğu aktarıldı. Ancak Rafa Silva'nın Beşiktaş ile sözleşmesini feshedememesinin sorun teşkil ettiği ifade edildi. Ancak görüşmelerin sürdüğü de aktarıldı. Ayrıca iki kulübün, sol bek oyuncusu David Jurasek'in durumu nedeniyle de sürekli temas halinde olduğu hatırlatıldı.

JURASEK İLE YOLLAR AYRILACAK

Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralanan Çek futbolcunun sözleşmesinin erken feshi gündemde. Haberde, Beşiktaş'ın Jurasek'i kadroda tutmak istemediğini dile getirildi. Siyah-beyazlılar, ara dönemde Rafa Silva sorununu bonservis bedeliyle çözüp, Jurasek ile de sorunsuz bir şekilde yolları ayırmayı planlıyor.