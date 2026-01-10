Süper heyecan

Türkiye'de nefesler tutuldu, futbolseverler bugün Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'ne gözünü çevirdi. ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan dev derbi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak. Süper Lig'de de şampiyonluk yarışı veren iki ezeli rakibin mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Galatasaray, 2006'dan bu yana "Süper Kupa" adıyla düzenlenen finali 7 kez kazanarak zirvede yer alıyor. Kupayı 8. kez müzesine götürmek isteyen Aslan'a karşılık Fenerbahçe de hasreti dindirmeyi amaçlıyor. En son 2014'te kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 6 kez final oynarken, 2007'de ilk kez Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı. Galatasaray'a karşı daha önce üç kez finalde kaybeden Fenerbahçe, üçüncü kez kupaya uzanmak istiyor.

KANARYA'DA 6 EKSİK VAR

Dev final öncesi iki takımda da eksikler göze çarpıyor. Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs bugün takımının yanında olamayacak. Fenerbahçe ise zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En- Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

DEV MÜCADELE 18.45'E ALINDI

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin saati değişti. Türkiye Futbol Federasyonu, dün öğleden sonra aldığı kararla derbinin olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 20.30'dan 18.45'e alındığını açıkladı. İstanbul'da hafta sonu beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk havanın yanı sıra fırtına uyarısının da bu kararda etkili olduğu ifade ediliyor. Açıklamada mücadelenin saat değişikliğinin her iki kulüp yetkililerinin de görüşlerinin alınarak gerçekleştirildiği belirtildi.

ICARDİ'NİN GÖZÜ HAGİ'NİN REKORUNDA

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2 gol daha atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancısı olacak. Toplam 111 maça çıkan Icardi, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandırarak, sarı-kırmızılı formayla 71. golüne ulaştı. Arjantinli yıldız, Fenerbahçe filelerini iki kez havalandırırsa Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihindeki en skorer yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

YENİ TRANSFERLER KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sarı- lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok'un yarınki maçta kadroda yer alması bekleniyor. İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi de maç kadrosunda yer alabilir. Fransız futbolcuyla ilgili karar bugün yapılacak antrenmanın ardından verilecek.