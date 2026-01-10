TFF, 43 antrenörü PFDK’ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son 5 yılda Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenörü bahis oynamaları nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı. Açıklamada, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen antrenörlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

TANIDIK İSİMLER DE VAR

PFDK'ya sevk edilen isimler şu şekilde: "Mustafa Sarp, Fevzi Layiç, Ali Gürsel, Mehmet Bülent Albayrak, Mehmet Öncan, İbrahim Kemal Menderes, Murat Erbasan, Olcan Adın, Umut Eskiköy, Tanser Aydin, Halil Cihan Ünal, Ümit Davala, Ertuğrul Arslan, Ufuk Özbey, Ercan Ağaçe, Ahmet Dursun, Onur Günal, Kenan Oktay, Sinan Közen, Yasin Güleryüz, Barış Kanbak, Emir Şiranlı, Erkan Akkoç, İbrahim Keserel, Cüneyt Yis, Yiğit İncedemir, Fahri Tatan, Halit Eroğlu, Ersin Akılveren, Coşkun Birdal, Volkan Arslan, Serdar Topraktepe, Tufan Deniz Daş, Kerem Satılmış, Can Arat, Ömer Ayçiçek, Baykal Aydınlı, Onat Çetin, Mustafa Ramazan, Aykın Demir, Ozan Köprülü, İlker Kireker, Onur Can Korkmaz."