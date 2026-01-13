Balıkesir gidenlere rağmen doludizgin

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıda yakaladığı müthiş çıkışla Play-Off hattına yerleşmesine rağmen devre arasında mali sorunları yüzünden önemli kayıplar veren Balıkesirspor sahada ise hız kesmedi. Devre arasında teknik direktör Cem Kavçak, takımın yıldızlarından Artun, Bora, Hasan ve Mehmet gibi isimleri kaybeden, Ali Sinan, Furkan, Celal ile Yasin'in de uzun süreli bahis cezası aldığı Bal-Kes, takımın başına yeni gelen Zafer Uysal yönetiminde Söke 1970'i 21 yaşındaki altyapı patentli oyuncusu Sedat Yiğit'in son dakika golüyle 2-1 yendi. Ege ekibi böylece grupta 31 puanla üçüncü sırada yer aldı.