Bayern Münih’te Boey gözden düstü

BAYERN Münih, son olarak kasım ayında forma giyen Fransız futbolcunun takıma geri dönüşü için kesin olarak kapıyı kapattı. Münih'te Sacha Boey'un disiplinsizlik ile suçlandığı ve 25 yaşındaki futbolcu ile bu ay kesin olarak yollarını ayırmak istediği belirtildi. Teknik direktör Vincent Kompany'nin sezon başlangıcında Boey'a güvendiği ve forma verdiği ancak yaşanan sürecin ardından Boey'u takıma geri kazandırma düşüncesinin olmadığı kaydedildi. Bayern Münih'teki son maçına kasım ayında çıkan Sacha Boey, Alman ekibinde bu sezon toplamda ise 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değer 15 milyon Euro olarak gösterilen Fransız sağ bekin, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.