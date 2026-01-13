Egeliler 2026’ya umutlu başladı

NESİNE 2. Lig'de ateş hattında yer alan 3 Ege takımı Altınordu, Bucaspor 1928 ve Somaspor, ikinci yarının ilk haftasına galibiyetle başlayarak umut tazeledi. Üç ekip de kümede kalma barajıyla aralarındaki puan farkını eritti. 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, yarıştaki rakipleri Bucaspor ve Kepez'in kazandığı haftada hata yapmadı ve 18'inci sırada kalmasına rağmen barajla arasındaki farkı 5'e indirdi.

PUAN FARKI 5'E DÜŞTÜ

Yine Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor da evinde önemli rakiplerinden Karaman FK'yı 5-0 yenerek kurtuluş ümitlerini artırdı. Ligdeki 3. galibiyetini elde eden sarılacivertliler 12 puana ulaştı. Henüz ateş hattından çıkamayan Buca, 15'inci Beykoz Anadolu ile puan farkını 5'e düşürdü. Teknik direktör Tolga Doğantez, "İkinci yarı boyunca her maçımız final niteliği taşıyacak" ifadelerini kullandı.

SOMA DIŞ SAHADA GÜLDÜ

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme hattında yer alan Somaspor ise Play- Off hedefinde olan Gebzespor'u deplasmanda tek golle devirdi. Bu sezon aldığı 3 galibiyeti de deplasmanlarda elde eden Soma, küme düşme hattının üstüyle arasındaki farkı 3'e düşürdü.