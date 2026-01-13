Fethiye’nin konuğu Aslan

TÜRKİYE Kupası A Grubu'nda Fethiyespor, bugün haftalardır beklediği maçta tarihinde ilk kez Süper Lig devi Galatasaray'ı ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek. Kritik randevu, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Kendisi için tarihi nitelikteki maç öncesi İlçe Stadı'nda sezon başında yıkılan kapalı tribünün yerine 3 bin kişilik portatif tribün kurduran Fethiye ekibi, zemini eleştiri alan sahayı da bakımdan geçirdi. Grupta, Galatasaray ilk maçta RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 yenerken, Fethiyespor ise Boluspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olup halen lider durumda yer alan Galatasaray, hafta sonu Süper Kupa'yı finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0'lık sonuçla kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

EVİNDE PUAN ARAYACAK

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon düşme hattındaki 3 zayıf rakibini yenip ekim ayından beri 10 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor, Türkiye Kupası'nda ise 4 tur birden geçerek gruplara kalmayı başarmıştı. Fethiye, yıldızlar topluluğu Galatasaray karşısında evinde puan arayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının 2. haftası bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. A Grubu'nda Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Alanya Oba Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. İlk maçında Trabzonspor'u yenmeyi başaran Alanya ekibinin 3 puanı bulunurken, İstanbul temsilcisinin ise 1 puanı bulunuyor. Başakşehir taraftarı önünde 1. Lig temsilcisi Boluspor'u ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak olan müsabakayı Burak Olcar yönetecek. İlk maçında Galatasaray'a kaybeden İstanbul ekibinin puanı bulunmazken, Fethiyespor'la berabere kalan Boluspor'un ise 1 puanı bulunuyor. C Grubu'nda ise Gaziantep FK sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Ev sahibi ekibin puanı bulunmazken, Körfez temsilcisinin ise 3 puanı bulunuyor.