Gençlig coşkusu

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen liseler arası futbol turnuvası "GENÇLİG 2026", düzenlenen görkemli bir lansman ve açılış maçıyla start aldı. Sporun birleştirici gücünü gençlerle buluşturmayı hedefleyen turnuvanın açılışında devlet erkanı, spor dünyasının önemli isimleri ve genç sporcular bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Futbol A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da lansmanda yer aldı. Turnuvanın başlangıcı, sembolik bir gösteri maçıyla yapıldı.

"KARDEŞLİK KAZANDI" MESAJI"

MAÇIN sonucunu ise TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın kullandığı penaltı golü belirledi. Dostluk içinde geçen müsabaka 8-8 sonuçlanarak "kardeşlik kazandı" mesajı verildi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Bilal Erdoğan, yetenekli gençlerin Türk futboluna kazandırılması için turnuvanın büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Hacıosmanoğlu, "60 bin gencin 60 tanesini bile Türk futboluna kazandırmak büyük bir başarıdır" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise tesisleşme devrimine dikkat çekerek gençleri dijital bağımlılık ve uyuşturucudan uzak tutmanın yolunun spor sahalarından geçtiğini belirtti.

Filistinli çocuklar için harekete geçildi

FİLİSTİN'DE yaşanan ve tüm dünyanın derin bir üzüntüyle takip ettiği insani kriz karşısında, çocuk odaklı sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan ETFA Academy (European Turkish Football Association), sporun birleştirici gücünü merkeze alan uluslararası bir futbol ve eğitim projesini kamuoyuna duyurdu. ETFA Academy tarafından hayata geçirilmesi planlanan proje; savaş ve zorunlu göç koşullarından etkilenen Filistinli sığınmacı çocuklara umut olmayı, onların hem sportif hem de akademik gelişimlerine katkı sağlamayı ve uluslararası alanda kalıcı bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

10 FUTBOLCU ADAYI VAR

İKİ aşamalı olarak planlanan projenin Almanya ayağı, ETFA Academy ile DFI - Deutsche Fussball Internat iş birliğinde yürütülecek. Türkiye ayağında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun projeye yönelik yapıcı ve olumlu yaklaşımlarının, hem sürecin görünürlüğü hem de toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Türkiye'de yaşayan Filistinli sığınmacı çocuklar arasından belirlenecek 10 futbolcu adayı, Almanya'da DFI bünyesinde tamamen ücretsiz futbol ve eğitim programına dahil edilecek. Bir sporcunun yıllık eğitim maliyetinin yaklaşık 40 bin Euro olduğu projede, toplam 400 bin Euro'luk bütçe, ETFA Academy ve DFI iş birliğiyle; sosyal sorumluluk bilincine sahip kişi ve kurumların gönüllü katkılarıyla sürdürülebilir bir yapı içinde planlandı.

Gösteri maçında Kırmızı Takımı Hikmet Karaman, Beyaz Takımı ise Rıza Çalımbay yönetti. Ayrıca takımlarda Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Necati Ateş, Mehmet Topal, Hasan Kabze, Tuncay Şanlı, Selçuk Şahin, Volkan Demirel, Serdar Aziz, Mesut Özil, Ümit Karan ve İlker Yağcıoğlu forma giydi.