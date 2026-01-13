Göztepe'den hücuma takviye! Lacerta harekatı

DOĞANCAN BİNGÖL









Trendyol Süper Lig'de ligin ikinci yarısının başlamasına sayılı günler kala Göztepe, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekipte öncelik hücum hattı olurken, Brezilya'dan dikkat çeken bir isim gündeme geldi. İzmir temsilcisinin, Brezilya Serie A ekiplerinden Cuiaba'da forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Derik Lacerda için girişimlere başladığı öğrenildi. Asıl mevkisi forvet olan Lacerda, sol kanat ve forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabilmesiyle teknik heyetin dikkatini çekiyor. Çok yönlü yapısı ve atletik özellikleri sayesinde hücum rotasyonuna önemli katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor. Göztepe yönetimi, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden oyuncu için yaklaşık 1.5 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR

Transferin şartlarıyla ilgili olarak kulüpler arasındaki temasların sürdüğü ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezonu Brezilya Serie A ekiplerinden Sport Recife'de kiralık olarak geçiren Lacerda, burada çıktığı 17 maçta 6 gol kaydederek hücumda etkili bir performans ortaya koydu. Cuiaba formasıyla ise 74 resmi müsabakada 9 gol atma başarısı gösterdi. Futbola Portekiz'de Academica altyapısında başlayan Derik Lacerda, kariyeri boyunca Moreirense ve İspanya temsilcisi Ponferradina gibi kulüplerin de formasını giydi.