Lookman bitti gibi!

FENERBAHÇE'DE Ademola Lookman transferi için girişimler tüm hızıyla sürerken, İtalyan basınına göre sarı-lacivertliler transferi bitirme noktasına geldi. Haberde, "Fenerbahçe, önümüzdeki haftalarda Lookman'ı Türkiye'ye getirmeye hazır. İlgileri somut, devam eden temaslar ve anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırma isteğiyle destekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Nijeryalı yıldızın şu anda 2.5 milyon Euro kazandığı ve Fenerbahçe'deki maaşının 9 milyon Euro olmasının beklendiği belirtilirken, teklifin oyuncu için oldukça cazip olduğu kaydedildi.