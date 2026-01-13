Manisa FK’dan kritik galibiyet

TRENDYOL 1. Lig'in 20. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. son dört maçında 3 galibiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlılar, yenilmezliğini beş maça çıkardı. 6. dakikada Lindseth'in sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Ayberk kafayla penaltı noktasına yönlendirdi. Havadan gelen topu iyi takip eden Muhammed'in kafa vuruşunda kaleci Cihan, son anda uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. 62'de orta sahada Lindseth'in ara pasıyla topla buluşan Diony'nin ceza sahası sol çaprazdan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0. 68'de sol kanatta Cissokho'nun son çizgiden ceza yayına gönderdiği topta Djokanovic, son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. Maç 1-0 sona erdi.