PFDK’dan Fenerbahçe’ye para cezası!

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, 6 Ocak'ta oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Fenerbahçe-Samsunspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 940 bin lira para cezası uyguladı. Kurul, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı Samsunspor'u da 500 bin lira parayla cezalandırdı.

SAMSUNSPORLU OYUNCUYA 2 MAÇ CEZA

Kurul, Fenerbahçe maçındaki ciddi faulü sebebiyle Samsunspor'un Kongolu oyuncusu Antoine Makoumbou'ya 2 maç men cezası uyguladı.