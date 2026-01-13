Potada U14 şampiyon

Göztepe Basketbol U14 Takımı, 9 Ocak 2026'da Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanan maçta Aliağa Petkim U14 Takımı'nı 89-55 mağlup ederek 2025-2026 Sezonu U14 İzmir Basketbol Şampiyonu oldu. Bu galibiyetle sarı-kırmızılı ekip, Türkiye genelinde ilk 16 takım arasına girerek Nisan ayında düzenlenecek U14 Türkiye Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Maç sonrası konuşan Doruk Ata Yiğit, "Bu şampiyonluk sezon boyunca verdiğimiz emeğin karşılığı," derken; Erim İneler ise İzmir şampiyonu olmanın ve Türkiye finallerine katılmanın büyük gurur olduğunu ifade etti. Göztepe Basketbol U14 Takımı, bu başarıyla Türkiye finallerinde İzmir'i ve Göztepe camiasını temsil edecek.