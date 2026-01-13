Rüdiger bombası!

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve kupayı müzesine götüremeyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde stoper takviyesi yapması planlanan sarı-kırmızılıların, Real Madrid'de forma giyen Antonio Rüdiger'e kanca attığı iddia edildi. İspanyol deviyle 2026 yazında bitecek olan sözleşmesini yenilemeyen Rüdiger'in, Galatasaray'ın bu mevki için bir numaralı adayı olduğu öne sürüldü. Chelsea'dan gelişinden bu yana sergilediği etkili performanslara rağmen yaşı ve yaşadığı sakatlıklar, Alman oyuncunun Bernabeu'daki geleceğini belirsiz kılarken, İspanyol kulübünün, deneyimli stoperle yola devam edip etmeyeceğine önümüzdeki aylarda karar vermesi bekleniyor.

TEMASLARA BAŞLADI

Galatasaray'ın, 32 yaşındaki Alman milli oyuncuyu savunma hattını güçlendirmek için ideal bir fırsat olarak gördüğü ve oyuncuyu sarı-kırmızılı projeye dahil olmaya ikna etmek için hem kendisiyle hem de temsilcileriyle temaslara başladığı iddia edildi. Geleceği hakkında önündeki seçenekleri değerlendirmeye başladığı aktarılan Rüdiger, Real Madrid'den 8.5 milyon Euro net maaş kazanıyor. Leroy Sane'de olduğu gibi bonservis bedeli ödemeyip oyuncunun yüksek maaşını karşılamak isteyen sarı-kırmızılıların bu bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Transferin ocak ayında gerçekleşmesi durumunda ise Galatasaray'ın Alman oyuncuya 2.5 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.