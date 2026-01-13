Zeynep Sönmez 2. tura yükseldi!

TÜRK tenisini dev turnuvalarda başarıyla temsil eden Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Çek Laura Samson'u 2-0 yenerek 2. tura çıktı. Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 146. sırasındaki Samson ile karşılaştı. 23 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atladı.
DİŞİNE GÖRE RAKİP GELDİ
Elemelerin 5 numaralı seribaşı Zeynep, 2. turda dünya 180 numarası Arjantinli Julia Riera'nın karşısına çıkacak. Sezonun ilk maçlarına Brisbane'deki turnuvada çıkan Zeynep, burada Jimenez Kasintseva'yı 2-1 yenerken, ikinci maçında Gabriela Ruse'ye 2-1 kaybetmiş ve Avustralya Açık turnuvasının elemelerine başlamıştı.