Altınordu’da Kerim bu kez kazandırdı

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını koruyan Altınordu'ya attığı golle galibiyeti getiren Kerim Avcı bu sezon 3. kez rakip fileleri sarsarken, ilk defa gol attığı bir maçta takımının galip gelmesiyle çifte sevinç yaşadı. İzmir ekibinin sezon başında Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı gurbetçi futbolcu 3'üncü kez transfer olduğu Altınordu'da ilk yarıda 2 kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-lacivertliler, Kerim'in rakip ağları havalandırdığı Kastamonu deplasmanından 7-1'lik yenilgiyle dönerken, iç sahadaki Kepez maçı 2-2 bitmişti. Kerim bu kez Erbaa deplasmanında 58'de sahneye çıkarak galibiyeti getirdi.