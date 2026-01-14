Arabistan seferi

SÜPER Kupa Finali'nde ezeli rakibi Galatasaray'ı net bir skor ve etkili bir oyunla dize getiren Fenerbahçe, dış transferde durmuyor. Ara dönemde Musaba ve Guendouzi'yi renklerine bağlayan Kanarya, şimdi de Suudi Arabistan harekatına başladı. Sarılacivertli yönetim, ön libero ve golcü transferlerini noktalamak için dün Arabistan'a gitti. Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al- Ittihad forması giyen N'Golo Kante için kulübüne resmi teklifini sundu. Kurmayların, Fransız yıldızın menajeriyle kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi. Al-Ittihad ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan N'Golo Kante, Arabistan'dan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'de yeni gündeme gelen son isim ise golcü Darwin Nunez oldu. Dün Dubai'ye giden Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek'ten oluşan ekip, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez için de temasa geçecek.

İKİ ADAY DAHA VAR

HEYETİN, hem Kante, hemde Uruguaylı golcü Nunez'in transferini bitirmesi bekleniyor. Golcü transferinde yönetim, Atalanta'dan Ademola Lookman ve Roma'dan Artem Dovbyk için girişimlerini sürdürüyor.