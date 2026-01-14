Ayvalıkgücü’nün en büyük kozu evi olacak

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta yakaladığı müthiş galibiyet serisiyle Play-Off hattına giren Ayvalıkgücü, ligin ikinci yarısındaki fikstürene güveniyor. Önündeki 4 maçın üçünü sahasında oynayacak olan Balıkesir temsilcisi, toplamda kalan 14 maçının 8'ine seyircisi önünde çıkacak. Kırmızı-beyazlıların 6 deplasmanı arasında Balıkesirspor ile oynayacağı Balıkesir derbisi de yer alıyor. Bu karşılaşmayı da çıkarınca Ayvalık temsilcisi ligin ikinci yarısında sadece 5 deplasmana gidecek. Bu maçlar sırasıyla Uşakspor, Eskişehirspor, Söke 1970, Karşıyaka ve Eskişehir Anadolu.