Manisa FK’dan süper çıkış

TRENDYOL 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde Ümraniyespor'u Fransız forveti Diony'nin golüyle 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü ateş hattından iyice uzaklaştı. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapan siyahbeyazlılar, puanını 26'ya yükselterek 13'üncü sıraya çıktı. Manisa FK son 5 maçında ise 4'üncü galibiyetini elde etti. Son olarak Pendikspor deplasmanında 2-0 kaybeden Manisa, Vanspor'u 2-1, Serikspor'u 1-0, Sakaryaspor'u 2-0 ve son olarak Ümraniye'yi 1-0 yendi. Sadece Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalan Ege ekibi, son 5 maçta 13 puanı hanesine yazdırdı. Teknik Direktörü Mustafa Dalcı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Çok değerli bir maç oynadık. 3 puandan çok fazla şeyler kazandık. Bu çıkışımızı devam ettirmek adına bu maç hem çok önemliydi hem de ligde tamamen yüzde 100 rakibimiz olan bir takımı geride bırakmış olmamız bizim için çok sevindirici" diye konuştu.

ALENIS VARGAS İMZALADI

Manisa Futbol Kulübü, kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 22 yaşındaki Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Vargas'a hoş geldin diyor, Siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" denildi. Son olarak Finlandiya ekibi SJK Seinajoki'de görev yapan Vargas, ABD'de Sporting Kansas City formasını da terletti.