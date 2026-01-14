Muğla ikinci yarıya sahasında başlayacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, ligin ikinci devresinin ilk maçına kendi sahasında çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, 21. hafta karşılaşmasında 17 Ocak Cumartesi günü Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Muğla Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısını geride bırakan Muğlaspor, ikinci devreye taraftarı önünde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

'SUSKUNLAR' DERNEKLEŞTİ'

Muğla'nın tanınan taraftar gruplarından Suskunlar, 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği'ni kurarak kamuoyuna tanıttı. Yapılan tanıtımla birlikte Suskunlar, taraftar kimliğini resmi bir yapıya taşıyarak yeni bir döneme adım atmış oldu. Dernek Başkanı Emirhan Kıbrıslı, önümüzdeki günlerde Muğlaspor ve şehrin çeşitli kurumlarına ziyaretler gerçekleştireceklerini söyledi.