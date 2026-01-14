Somaspor’dan ikinci devreye müthiş start

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, ilk yarının sona ermesinin ardından teknik direktör değişikliğine giderek Cafer Elek ile anlaşmıştı. İkinci devrenin ilk maçına Elek yönetiminde çıkan Soma, devre arasında Hakan Barış, Namık Barış Çelik, Emre Sağlık, kaleci Hüseyin Altıntaş ve Yusuf Avcılar'ı kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirdi. Deplasmanda Gebzespor'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar moral buldu. Aldığı galibiyete rağmen düşme hattından çıkamayan Soma, önümüzdeki hafta 3 puan üstündeki Fethiyespor'u konuk edecek. Mutlak 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, ligde kalma umutlarını artırmayı hedefliyor.