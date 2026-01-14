Trabzonspor zafer peşinde

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında bugün deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek. Mücadeleyi A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. İlk maçında sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordomavililer, 2. hafta maçında ise İstanbulspor'u yenerek grubunda ilk 3 puanını elde etmeyi hedefliyor.

ALİAĞA FK ZOR VİRAJDA

ALİAĞA Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında bugün Süper Lig ekibi Samsunspor'u konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda Melih Aldemir'in yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Aynı grupta yer alan Antalyaspor ile Gençlerbirliği, Antalya'da 15.30'da kozlarını paylaşacak. Bu iki karşılaşma da A Spor'dan canlı yayınlanacak.