Fener üçlük attı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına sahasında Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremediği ve direkleri geçemediği maçta Talisca'nın son dakikalardaki golüyle güldü. 7. dakikada Talisca'nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruş direkten oyun alanına geri döndü. 26'da ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski'nin pasında toplu buluşan Nene, Duran'a bıraktı. Bu oyuncu altıpasın üzerinde Sedat Komi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Doman, penaltıyı iptal etti. 40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Oğuz Aydın'ın vuruşunda kaleci Beytullah topu kornere çeldi ve ilk yarı 0-0 bitti.

DİREKLER YİNE DEVREDE

İkinci yarıda Fenerbahçe'nin üstün oyunu sürerken, bir çok pozisyon cömertçe harcandı. 53'te Talisca'nın rakibini geçip ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü. 60'ta ise bu kez Nene'nin ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruş yakın direğe çarpıp oyun alanında kaldı. 78'de Beyoğlu atağında Mustafa'nın pasında topla buluşan Arif Emre'nin ceza yayı üzerinden şutunu kaleci Mert kurtardı. 82'de Fred'in pasında Talisca, rakiplerini geçip ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşla köşeden ağları buldu: 0-1. 90+5'te ceza sahasına giren Nene'den topu alan Talisca'nın şutu ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Maç 0-1 sona erdi.

TEDESCO'DAN ROTASYONLU KADRO

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupa randevusuna rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Alman teknik adam, oldukça hücumu düşünen bir 11 sahaya sürdü. Kalede yeni transfer Mert Günok yer alırken stoperde Çağlar Söyüncü ile Yiğit Efe Demir oynarken, normalde kanatlarda oynayan Oğuz Aydın ile Dorgeles Nene, sol ve sağ bekte görev yaptı. Orta alanda İsmail ile Fred, kanatlarda Musaba ile Szymanski, ileride de Talisca ile Duran 11'de maça başladı.

MERT YILLAR SONRA KALEDE

FENERBAHÇE'YE 10 yıl sonra geri dönen tecrübeli file bekçisi Mert Günok, dünkü kupa karşılaşmasında ilk kez kaleyi korudu. Türkcell Süper Kupa finalinde kadroda yer alan tecrübeli file bekçisi, böylece sarı-lacivertli formayı 10 yıl sonra tekrar sırtına geçirmiş oldu. Kanarya, Mert ile 2,5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.