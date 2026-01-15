Fenerbahçeli yıldızdan transfer açıklaması!

Brezilya'ya geri dönmeyi şu an için düşünmediğini belirten Anderson Talisca, "Şu an için Brezilya'ya dönmeyeceğim. Burada hala yapmam gereken işler var. Bir gün belki Brezilya'ya dönerim. Ama birkaç yıl daha Fenerbahçe'de kalacağım, Türkiye 'de çok mutluyum" dedi.

"JORGE JESUS AÇIKLAMASI"

Jorge Jesus'un kendisine etkisini aktaran Anderson Talisca, "Jorge Jesus, çok gol attığımı gördü ve beni orta saha oyuncusu yaptı. Bu her şeyi değiştirdi. Bugün ben bir orta saha oyuncusuyum" ifadelerini kullandı.

"RIVALDO'YA BENZETİYORUM"

Oyun tarzı hakkındaki soruya Anderson Talisca, "Dostum, ben her zaman klasik bir oyun kurucu olmadım, her zaman sahada daha çok varlığımı hissettirdim. Beni 'modern futbolun 10 numarası' olarak tanımlayanlar var. Ben klasik bir oyuncu değilim. Bugün bu oyuncular Alan Patrick ve Ganso gibi. Kendimi Rivaldo'ya daha çok benzetiyorum, kalite açısından değil tabii" cevabını verdi.

Türkiye'nin kalite olarak Brezilya'nın önünde olduğunu vurgulayan Anderson Talisca, "Türk liginin birinci sınıf olmadığına dair bir fikir var, ama kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Fransa'da neredeyse sadece PSG rekabet ediyor. Burada ise birçok güçlü takım var. Yoğunluk açısından, Türkiye'nin Brezilya'nın önünde olduğuna şüphem yok" açıklamasını yaptı.

"NEDENİ SADECE BEN BİLİYORUM"

Çin'e gitme sebebini anlatan Anderson Talisca, "Guangzhou'dan bir oyuncu milli takıma çağrılmıştı. Bu hiç önemli değildi, başka bir şeydi. Benfica'da, Brezilya'da kazandığımın neredeyse aynısını kazanıyordum. Ailemin hayatını değiştirmek için doğru zamandı. Sadece kariyerimi düşünseydim, Manchester United'a giderdim ama aradaki fark çok büyüktü. Bunu kimseye söylemedim, birçok kişi bana karşı çıktı, ama gerçek nedeni sadece ben biliyorum" dedi.

Beşiktaş'ta forma giydiği döneme dair Anderson Talisca, "Beşiktaş'ta yaptıklarım saygı gördü ama her zaman o konuşmalar olur. Çok rekabet var ama ben seviyorum. Bu rekabetten hoşlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Anderson Talisca, "Feira de Santana'lıyım, Bahia'nın köklü bir taraftarıyım. Ama çocukken Corinthians'a sevgi beslemeye başladım, çünkü annem Palmeiras taraftarıydı. Hep böyleydim, onunla oynamayı, onu rahatsız etmeyi severdim, bu yüzden Corinthians'ı sevmeye başladım. Bugün bana hep orada oynamak isteyip istemediğimi soruyorlar ama ben Fenerbahçe'de çok mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse, resmi bir teklif bile almadım" diye açıklamalarda bulundu.