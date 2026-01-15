Fırtına gol oldu yağdı

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, konuk olduğu Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 6-1 yendi. 29. dakikada Yunus Bahadır'ın ortasında Krstovski kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. 41'de takımını atağa çıkaran Bouchouari pasını ceza sahası gerisindeki Ozan Tufan'a aktardı. Bu oyuncu da topu sağdan atağa katılan Muçi'nin önüne bıraktı. Arnavut futbolcu, yerden düzgün bir şutla fileleri havalandırdı: 1-1. 57'de Muçi'nin soldan ortasında Batagov'un kafa vuruşu ağlara gitti: 1-2. 60. dakikada Muçi'nin yaklaşık 25 metreden sert şutu kaleci İsa'nın solundan filelerle buluştu: 1-3. 70. dakikada bordo-mavililer farkı 3'e çıkardı.

ÜST ÜSTE GOLLER

SOLDAN kullanılan köşe vuruşu sonrası topla ceza sahasına giren Cihan Çanak'ın ortasında, altıpas üzerinde Olaigbe kafa vuruşuyla ağları buldu: 1-4. 85. dakikada Pina pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Olaigbe'ye aktardı. Nijeryalı futbolcu da topu penaltı noktası üzerindeki Sikan'a verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ukraynalı futbolcu plaseyle topu köşeden filelere gönderdi: 1-5. 90+1'de Batagov'un ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sikan'ın vuruşu ağlarla buluştu ve maç 1-6 sona erdi.