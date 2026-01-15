İtalya Kupası’nda Emirhan rüzgarı

İtalya Kupası Son 16 Turu maçında Roma ile Torino karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi Torino 3-2'lik skorla kazanırken milli yıldızımız Emirhan İlkhan mücadelede sergilediği performansla gündeme oturdu. Torino, Che Adams'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Roma, 46'd Hermoso ile skoru eşitledi. Che Adams, 52'de bir kez daha fileleri havalandırdı ve Torino'yu yeniden öne geçirdi. 71'de 16 yaşındaki Antonio Arena, 80. dakikada skora yeniden dengeyi getirdi. Milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, 90. dakikada sahneye çıktı ve Torino'ya turu getiren golü attı. Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran Torino, Inter ile eşleşti.