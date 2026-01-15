İzmir’de Kış Kupası heyecanı var

İzmir'de yeni hizmete giren Halkapınar Yüzme Havuzu önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Halkapınar Spor Salonu'nda bugün başlayacak olan Kış Kupası Atlama Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri , 18 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Türkiye'den İzmir başta olmak üzere 7 il ve 12 kulüpten toplam 128 sporcu dev organizasyonda dereceye girmek için mücadele edecek. Kış Kupası'nda barajı geçen sporcular, Avrupa ve Dünya Şampiyonası, Avrupa Gençler ve Dünya Gençler Şampiyonası ile Balkan Şampiyonası'nda milli mayoyla Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. Kış Kupası, aynı zamanda İzmir'de yeni hizmete giren Halkapınar Yüzme Havuzu'nda atlama branşında gerçekleştirilecek ilk resmi şampiyona olacak. Bugünden itibaren 18 Ocak Pazar gününe kadar sabah 09.00, akşam 20.00 arasında yapılacak olan Kış Kupası'nı, tüm sporseverler takip edebilecek.