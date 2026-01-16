Eyüpspor evinde Igdır FK’yı yendi

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Eyüpspor, Pendik Stadı'nda karşılaştığı Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti. 25'te Atakan'ın savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Özder'in ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 45+2'de penaltıda topun başına geçen Umut'un yerden sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 86'da sağ taraftan serbest vuruş kullanan Talha, topu arka direğe gönderdi. Bu noktada Emir'in kafayla altıpasın gerisine çevirdiği topu alan Metehan, pasını kale önündeki Umut'a aktardı. Umut da kale önünde tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 2-1.