Jose Mourinho’ya Porto’dan jet yanıt

PORTEKİZ Kupası Çeyrek Finali'nde ülkenin iki devi karşı karşıya geldi. Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto, Jose Mourinho'nun Benfica'sını 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ise büyük maçlarda bir kez daha beklediği sonucu alamadı. Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun, "En iyi takım kaybetti" vurgusuyla oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu savunduğu ve özellikle duran toptan yedikleri gole dikkat çektiği aktarıldı. Mourinho'nun maç öncesinde Porto için "analiz edilmesi kolay" ifadesini kullandığı öne sürülürken, karşılaşmanın hemen ardından Porto cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldiği belirtildi. Porto, "Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor" mesajıyla bir paylaşım yaparken Mourinho'ya göndermede bulunulduğu ifade edildi.