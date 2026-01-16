Kartal tam gaz!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti ve grupta puanını 6'ya yükselterek liderliğe yükseldi. 15. dakikada sol taraftan Rıdvan'ın ortasında ceza sahası sol çaprazında Abraham yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 19. dakikada ceza yayında topu alan Kartal Kayra, pasını ceza yayı solundaki El Bilal Toure'ye aktardı. El Bilal Toure'nin uzak direğe bekletmeden şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşmada ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 55. dakikada Taylan Bulut'un sağdan ortasında El Bilal Toure kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

KARTAL ÇOK ŞIK VURDU

60. dakikada Rashica'nın ortasında El Bilal Toure'nin vuruşu üstten auta gitti. 72. dakikada İbrahim'in şutunda kaleci Ersin gole izin vermedi. 74. dakikada Jota'nın içeri çevirdiği topa Cerny vurdu, kaleci Emre geçit vermedi. 77. dakikada sol kanatta topla buluşan Cerny'nin şık vuruşunu yine kaleci Emre güçlükle çeldi. 87. dakikada Salih'in ortasında Kartal Kayra Yılmaz çok şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Beşiktaş, sahasında Keçiörengücü'nü 3-0 yenerken, kupada ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti.