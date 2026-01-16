Tammy Abraham Ingiltere yolcusu

BEŞİKTAŞ ve Aston Villa arasındaki Tammy Abraham trafiğinde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sezon başında AS Roma'dan kiraladığı Abraham, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremese de, Premier Lig ekipleri Beşiktaş'ın kapısında oyuncu için sıraya girdi. Beşiktaş'ta 24 maçta 12 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen İngiliz yıldızın, eski kulübü Aston Villa'dan gelen teklife "evet" dediği öğrenildi. İngiliz basınına göre Abraham, kariyerini yeniden Premier Lig'de sürdürme fikrine oldukça sıcak bakıyor. Aston Villa, Abraham transferini bitirmek için geçtiğimiz 30 milyon Euro'ya aldığı Evann Guessand'ı 1.5 yıllığına Beşiktaş'a kiralık göndermek istiyor. Beşiktaş'ın talepleri ise Victor Lindelöf'ü bonservisi ile Lamare Bogarde'ı ise 1.5 yıllığına kiralamak.