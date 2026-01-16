Umut ışığı doğdu

İKİNCİ Lig'de ateş hattında yer alan üç Ege ekibi haftayı galibiyetle kapatarak gelecek adına umutlandı. Kırmızı Grup'ta Somaspor zaten devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettirmişti. Onların çıkışının süreceğini söyleyebilirim. Beyaz Grup'ta Altınordu önemli takviyeler yaptı ve meyvesini aldı diyebiliriz. Fakat yine de eksikleri var ve onlarında transfer dönemi bitmeden takviye yapması gerekiyor. Bucaspor ise direkt rakiplerinden Karaman FK önünde hayati bir galibiyet aldı. Fakat bu sonuç aldatıcı olmamalı. Çünkü Karaman yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle maça U19 takımıyla çıktı. Yani Buca'nın işi diğerlerine göre daha zor olacak. Aliağa FK son zamanlarda büyük bir gerileme yaşıyor. Aslında önemli takviyelerde yaptılar. Ancak bir iki haftaya ihtiyaçları var gibi gözüküyor. Umarım çok geç kalmazlar. Muğlaspor haftayı bay geçerken, Menemen FK'nın ise rakibi Mersin İY maça gelmedi ve hükmen galip sayılacaklar. Aslında bu bile alt liglerde yaşanan ekonomik krizin en büyük sebebi.