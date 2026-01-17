Aslan’da isim çok imza yok!

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde de iddiasını sürdüren Galatasaray, orta saha transferinde bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Ara transfer dönemini şimdiye kadar takviye yapmadan geçiren Aslan'ın özellikle yoğunlaştığı 8 numara transferi için geçen süreçte listesi hayli kabardı. İlk yarı sona ermeden önce çalışmalara başlayan Başkan Dursun Özbek ve ekibi, Avrupa'nın farklı kulüplerinden tam 16 isimle temas kurdu. Son dönemde İtalya'da İnter forması giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ismi gündeme gelirken, yönetim görüştüğü yıldızlarla bir türlü ilerleme kaydedemedi. Son dönemde Galatasaray'ın 16 farklı orta saha oyuncusuyla adının anılması pek çok soru işaretini de gündeme

getirdi. Sarı-kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Milan'dan Youssouf Fofana, Manchester United'tan Manuel Ugarte, PSG'den Ruiz, Juventus'tan Koopmeiners ve Locatelli ile son zamanlarda yakın markaja geçti.

ALTERNATİF BOLLUĞU

Ancak Aslan'ın henüz hiçbir oyuncuyla imza atmaması daha önce gündeme gelen 'Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının biteceği 28 Ocak tarihi bekleniyor' iddialarını yeniden gündeme getirdi. Sarı-kırmızılılar, Keinan Davis, Pape Sarr, Onyedika, Ederson, Andre, Mandela Keita, Weston McKennie, Djaoui Cisse, Santiago Hezze ve Alex Toth gibi yıldızları gündeminde tutuyor. Taraftarlar ise

yönetimden en kısa sürede transfer bekliyor.

ÇALHANOĞLU İÇİN RET

GALATASARAY'IN milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için ara dönemde yaptığı girişimin sonuçsuz kaldığı iddia edildi. Futbolcunun kulübü Inter cephesi, bonservis beklentisini net şekilde ortaya koydu. Serie A ekibi, Çalhanoğlu için Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirdi. İtalyan kulübünün, yıldız futbolcu için belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmadığı ifade edildi. Inter'in, Hakan Çalhanoğlu için 20-25 milyon Euro'nun altında bir teklifi kesin olarak değerlendirmeye almayacağı bu durumun da Galatasaray yönetimine resmen iletildiği öğrenildi.

RAKİP G.ANTEP FK

SÜPER Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Galatasaray, ikinci perdeyi bugün sahasında G.Antep FK maçıyla açıyor. RAMS Park'taki maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Aslan, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi. Sarı-kırmızılı takımda Gaziantep FK maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor. Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'nın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Osimhen ve Jakobs görev alamayacak. Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor