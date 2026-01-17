Buca zincir kıracak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Karaman FK'yı 5-0 yenerek 2026 yılına umutlu giren Bucaspor 1928, hafta sonu oynanacak maçta Şanlıurfaspor fobisini yenmek istiyor. Sarı-lacivertliler, 4 maçtır yenemediği Güneydoğu Anadolu ekibi karşısında bir sürprize imza atarak, çıkışını devam ettirmek ve kümede kalma yolunda dev bir adım atmak istiyor. 2021-22 sezonunda rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Fırtına, 2022-23 sezonunun 2.

Lig Play-Off finalinde İstanbul'da rakibine 3-0 yenilerek 1. Lig biletini kaptırmıştı. Bu sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi de Urfa temsilcisi 2-0'lık skorla kazanmıştı. Teknik direktör Tolga Doğantez'in öğrenciları yarın saat 15.00'te oynanacak karşılaşmada hem fobisini yenmek, hem de kümede kalma barajıyla olan 5 puanlık farkı azaltmayı hedefliyor. Grupta zirvenin 2 puan gerisinde 2. sırada bulunan Şanlıurfaspor, grubun en iddialı takımlarından biri durumunda yer alıyor.