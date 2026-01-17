Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı veren Bodrum FK'da Fredy sancısı yaşanıyor. Son haftalardaki düşüşüne rağmen, Süper Lig biletine en yakın adayların başında gelen Bodrum FK'nın deneyimli kaptanı Angolalı yıldız Fredy Alfredo'nun, yeşil-beyazlıların zirve savaşındaki rakiplerinden Çorum FK ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İç Anadolu ekibinin, Fredy ile yıllık ücrette anlaştığı, Bodrum FK'ya da hatrı sayılır bir bonservis bedeli vererek transferi tamamlamak istediği öne sürüldü. Iğdır FK'nın da oyuncu için devrede olduğu ve teklifini güncellediği gelen bilgiler arasında. Ancak Çorum FK yönetiminin, ufak pürüzleri giderip resmi imzayı kısa sürede attırmayı planladığı ifade edildi.

İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Geçtiğimiz sezon Bodrum'u Süper Lig'e taşıyan kadroda yer alan ve kaptanlık pazubandını takan deneyimli orta saha, ilerleyen yaşına rağmen adeta ikinci baharını yaşıyor. 35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, performansıyla sezonun ilk yarısına adeta damga vurdu. 10 gol ve 9 asist ile toplam 19 gole doğrudan katkı sağlayan Fredy, takımının hücumdaki en büyük silahı oldu. Aynı zamanda Angola Milli Takımı kaptanı da olan Fredy, yeşil-beyazlılar ile birlikte şampiyonluk yarışı veren ekiplerden Çorum FK'ya transfer olursa, Ege ekibi büyük kan kaybedecek.