Kante çılgınlığı!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrildi. Şu ana kadar Musaba, Mert Günok ve Guendouzi'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir transferi daha bitirmek üzere. Kanarya, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante için geri sayıma geçti. Oyuncu ve takımıyla anlaşan sarılacivertlilerde yöneticiler evrak işlemlerini halletmek için yeniden Suudi Arabistan'a gitti. Arabistan'da evrak işlerinin uzun sürmesi nedeniyle işi sıkı tutan Fenerbahçe, tecrübeli futbolcuyu yarına kadar getirmek için elinden geleni yapıyor. Sarı-lacivertlilerin bir aksilik çıkmaması durumunda 34 yaşındaki futbolcuyu bugün İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

GÖRKEMLİ İMZA TÖRENİ

Eğer işlemlerde bir sıkıntı çıkarsa oyuncu en geç yarın İstanbul'da olacak. Oyuncuyu karşılamak için bir organizasyon planlayan Fenerbahçe'nin imza töreni için de farklı fikirleri var. Dev bir imza töreni yapmayı planlayan sarı-lacivertliler rakiplerine de göz dağı vermek istiyor. Ayrıca oyuncunun forma satışlarından da büyük bir gelir elde etmeyi hedefleyen Saran yönetimi, oyuncunun ücretinin bir kısmını buradan karşılamayı planlıyor. Üç sezondur Suudi Arabistan ekibinde forma giyen Kante, bu sezon çıktığı 22 maçta rakip ağları bir kez sarsmayı başardı.

En-Nesyri, Napoli yolcusu

FENERBAHÇE'DE kadro planlamasında yer almayan Youssef En-Nesyri'ye resmi teklifler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar Nottingham Forest, Everton, Napoli ve Al Sadd kulüpleri Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İngiltere'nin soğuk havası nedeniyle Premier Lig'e mesafeli duran Faslı golcüye, İtalya'nın güneyindeki Napoli talip oldu. En-Nesyri, Napoli'den teklif geldiğini duyunca Fenerbahçe'den ayrılmaya razı oldu. Conte'nin raporu doğrultusunda harekete geçen Serie A devi, En-Nesyri için satın alma opsiyonlu kiralık formülü ile transferi bitirmek istiyor. Fenerbahçe cephesi, 28 yaşındaki oyuncusunu öncelikli olarak bonservisiyle satmayı hedefliyor. Ancak daha önce sarı-lacivertli kulübe önerilen Romelu Lukaku'nun, pazarlık sürecinde bu transfere dahil edilme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.