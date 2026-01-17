Kartal’a dev golcü

ARA transfer döneminde henüz takviye yapmayan Beşiktaş, hücum bölgesi için çalışmalara başladı. Tammy Abraham'ın İngiltere'den aldığı tekliflerin artmasıyla birlikte Beşiktaş, golcü arayışlarını daha da yoğunlaştırdı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Serie A'nın köklü kulübü Napoli'de forma giyen Lorenzo Lucca'ya kanca attı. 25 yaşındaki yıldız golcünün siyah-beyazlıların şu anda geniş listesine dahil edildiği vurgulandı. Beşiktaş'ın süreci hızlandırmaya hazır olduğu ancak Abraham'ın transferinin netleşmesini beklediği ifade edildi. 28 yaşındaki golcü takımdan ayrılırsa Kartal, Lucca'nın transferi için harekete geçecek. Tammy Abraham İngiltere'ye geri dönerse forvet takviyesi zorunlu hale gelecek.

Çünkü golcü olarak sadece El Bilal Toure kalacak. 2.01'lik boyu nedeniyle hava toplarında etkili olan İtalyan golcü, güçlü fiziğinin vermiş olduğu avantajla ikili mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlıyor. Klasik 9 numara profilindeki 25 yaşındaki forvet, sırtı dönük oyunda son derece etkili. Lucca ile Jose Mourinho'nun başında oldğu Portekiz temsilcisi Benfica da ilgileniyor.