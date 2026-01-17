Süper Lig başlıyor

SÜPER Lig'de ikinci devre heyecanı bugün oynanacak olan iki müsabakayla başlayacak. Ara transfer döneminde yapılan transferle birlikte güçlenen takımların maçları nefesleri kesecek. Avrupa mücadelesi veren Başakşehir, sahasında kümede kalma mücadelesi veren Karagümrük'ü konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı

Yasin Kol yönetecek. İki takım da hedefleri doğrultusunda kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

ZORLU MÜSABAKALAR

GÜNÜN diğer maçında ise saat 20.00'de Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yarın ise birbirinden zorlu maçlar oynanacak. 14.30'da alt sıraları ilgilendiren maçta Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor olacak. 17.00'de Gençlerbirliği evinde Samsunspor'u ağırlarken, Trabzonspor da aynı saatte Kocaelispor deplasmanına çıkacak. 20.00'de ise Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olacak. Pazartesi ise 17.00'de Konyaspor'u konuk edecek. 20.00'de ise iki maç oynanacak. Beşiktaş evinde Kayserispor'u ağırlarken, Göztepe ise taraftarı önünde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.