TFF Ikinci Lig’de cumartesi söleni

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün zorlu maçlara çıkacak. Kırmızı Grup'ta deplasmanda Gebzespor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Somaspor evinde Fethiyespor'la karşılaşacak. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasını bay takım olarak geçiren Muğlaspor, evinde Sincan Bld Ankaraspor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki maç 15.00'te başlayacak. Aynı grupta geçen hafta deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 yenerek ikinci devreye galibiyetle başlayan düşme hattındaki Altınordu iç sahada Play-Off potasında yer alan İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak maçı Levent Buğra Vartemel yönetecek.