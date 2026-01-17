Trabzon’da gündem forvet

TRABZONSPOR hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Son yıllarda genç yıldızları transfer eden bordo- mavililer, yeni bir ismi daha gündemine aldı. Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 22 yaşındaki Daniel Karslbakk, Karadeniz devinin listesine yazıldı. Genç forvet, son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Felipe Augusto eğer Suudi Arabistan'dan gelen 15 milyon Euro'luk cazip teklifi kabul ederse, bordo-mavililer vakit kaybetmeden Karlssakk'a teklifte bulunacak. Sarpsborg'la sözleşmesi Aralık 2028'de sona erecek 22 yaşındaki Karlsbakk, özellikle geçen yıl dikkat çekti. 33 maçta 21 gol atan ve 3 asist yapan Karlsbakk, 24 gole katkı yaptı. Yıldız golcünün piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Karlsbakk, Avrupa'dan gelebilecek iyi bir teklife 'evet' demeye hazır.

FİZİK GÜCÜ YÜKSEK

1.94'LÜK uzun boyuyla dikkat çeken Daniel Karlsbakk'ın en büyük özelliği olarak hava toplarındaki başarısı göze çarpıyor. Norveçli forvet, takımının hücumlarına kafa golleriyle Elif ÇELİK riyle büyük destek sağlıyor. Fizik gücü de yüksek olan 22 yaşındaki yıldız, rakip savunmalara ciddi anlamda zor anlar yaşatıyor. Karlsbakk'ın Norveç basınına verdiği bir röportajda Trabzonspor'un eski gol kralı Alexander Sörloth ve dünyaca ünlü yıldız Erling Haaland'ı örnek aldığını vurgulması gözlerden kaçmadı.