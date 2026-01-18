Arda girdi, R.Madrid kazandı

İSPANYA Ligi'nde Real Madrid, protestoların altında Levante maçına çıktı. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Arda Güler oyuna girdi, Real Madrid'de goller geldi. Mücadele İspanyol devinin 2-0'lık üstünlüğüyle bitti. Bernabeu'da Arbeloa yönetiminde ilk maçına çıkan R.Madrid'de maç öncesi ve maç sırasında futbolcular devamlı olarak ıslıklandı. Arda 46. dakikada alkışlarla oyuna dahil olurken, milli yıldızın pasına koşan Mbappe, 57'de kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Arda, 65. dakikada harika bir korner kullandı ve Asencio'nun kafa vuruşu sonrası skor 2-0 oldu.