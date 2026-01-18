Ayvalıkgücü havalı Altay yaralı: 4-0

3. Lig 4. Grup'ta iki Ege ekibinin randevusunda Ayvalıkgücü, sahasında Altay'ı farklı mağlup etti: 4-0. Ev sahibi takım dünkü sonuçla birlikte 6'da 6 yapmanın mutluluğunu yaşarken, konuk siyah-beyazlılar ise sahasındaki Uşak mağlubiyetinin ardından bir mücadeleyi daha yenilgi ile kapatmanın üzüntüsünü yaşadı. Avvalıkgücü ilk 45 dakikaya iki gol sığdırdı: 34. dakikada penaltıdan Tugay Yıldırım takımı adına ilk golü kaydederken bu golden 5 dakika sonra bu kez Hamit Kurt sahne aldı ve skoru 2-0'a getirdi.

Altay ikinci yarıya iki değişiklikle başlasa da çabaları sonuç vermedi. Ege Parmaksız'ın yerine Hikmet Çolak, Arif Yanarlı'nın yerine ise Deniz Kadah oyuna dahil oldu. Ayvalık'ta ise 60. dakikada Baha'nın yerine Hüseyin Erkan girerken, Hüseyin oyuna girdikten 7 dakika sonra takımının 3. golüne kaydetti. Maçın son anlarında Yağız Haydar Doğan Ayvalıkgücü'nün son golünü atarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0.