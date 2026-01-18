Bandırma dört köse

TRENDYOL 1. Lig'in 21. hafta maçında Bandırmaspor, konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. 40. dakika Mulumba'nın pasında Kehinde, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 1-0. 53. dakikada Kerim Alıcı'nın ceza sahasına gönderdiği topu Kehinde şık bir ara pasla Douglas Tanque'ye aktardı. Tanque'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşla fark ikiye çıktı: 2-0. 57. dakikada Kerim Alıcı'nın ceza sahası içine gönderdiği ara pasla Joao Amaral kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amaral, düzgün bir vuruşla durumu 3-0 yaptı. 65. dakikada Pendikspor atağında ceza sahasının sol köşesinden Harris'in verdiği ara pasta Denic'in içeriye çevirdiği top Atınç'a çarparak filelerle buluştu: 3-1. 68. dakikada Douglas Tanque, orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girdi. Tanque'nin vuruşunda top ağlarla gitti: 4-1. 77. dakikada Kehinde kırmızı kartla oyun dışı kalırken karşılaşma 4-1 sona erdi.