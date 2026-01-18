Bengisu’dan Türkiye rekoru

OCEAN'S 7'yi bitiren ilk ve tek Türk yüzücü Bengisu Avcı başarılarına bir yenisini ekledi. Bengisu, buzullardaki erimeye dikkat çekmek için katıldığı ilk uluslararası şampiyonada Türkiye rekoru kırdı. İtalya'daki Cavazzo Gölü'nde düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 4,5 derecelik suya giren Bengisu Avcı, 1 millik (Yaklaşık 1,609 metre) parkuru 25 dakika 35 saniyede bitirdi. 24,35'lik Dünya rekoruna çok yaklaşan İzmirli sporcu, bu derecesiyle 10 ülkeden sporcuların yer aldığı ve soğuk suda yüzmenin en prestijli yarışmaları arasında gösterilen şampiyonada 1 milde altın madalya alırken Türkiye rekoru da kırdı. Şampiyonada su sıcaklığının 5 derecenin altında olması şartıyla Avcı'nın, 50 metre kurbağalama, 50 metre kelebek ve 500 metre serbest kategorilerinde de yarışacağı bildirildi.