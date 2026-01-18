Derbi Aras’ın!

Sultanlar Ligi'nde iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği 16'ncı hafta mücadelesinde Aras Kargo evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-14, 25-20, 18-25, 19-25 ve 15-11'lik skorlarla sona erdi. Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Aras, ilk sette sarı-kırmızılılara fırsat tanımadı ve 25-14'lük sonuçla setlerde öne geçti: 1-0. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 25-20'lik sonuçla farkı ikiye yükseltti: 2-0. Bu setin ardından fren yapan Aras, Göztepe'nin oyuna ortak olmasına engel olamadı. Üçüncü sette kendine gelen sarı-kırmızılılar 18-25'lik skorla setlerde durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü settede iyi oyununu devam ettiren Göz-Göz, 19-25'lik sonuçla setlerde durumu eşitledi: 2-2. Karar setine giden zorlu randevuda Aras Spor ilk iki sette sergilediği performansı parkeye yansıtmayı başarırken, seti 15-11, maçı da 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla Aras Spor ligdeki 9'uncu galibiyetini elde ederken, Göztepe 12'nci yenilgisini aldı.