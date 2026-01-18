Göz-Göz'de Ankersen etkisi!

Bu sezon sonunda Avrupa hedefini tutturmak isteyen Göztepe, Rasmus Ankersen başkanlığındaki Sport Republic yönetimiyle adeta bir transfer fabrikasına dönüştü. Kulüp, Sport Republic'in kontrolüne geçtiği 2022'den bu yana gerçekleştirdiği 75 transferin 74'ünde bonservis bedeli olarak 1.8 milyon Euro'nun altında ödeme yaptı. Bu hesaplı ve tutumlu politika, Göz-Göz'ü zarar etmeyen, aksine karlı bir yapıya kavuşturdu. Tek istisna, 2 milyon 500 bin Euro'ya transfer edilen Brezilyalı yıldız Romulo oldu.
BU SENE DE AYNI
Bu sezon özelinde Göztepe'nin transferi için kasasından en çok para çıkardığı isim Sambacı forvet Janderson oldu. Brezilyalı oyuncunun, kulübü Vitoria'ya 1 milyon 500 bin Euro ödendi. Devre arası takviyelerinden Guilherme Luiz 1 milyon 400 bin Euro, Alexis Antunes 500 bin Euro gibi düşük maliyetlerle sarı-kırmızılılara katıldı. 1 milyon 800 bin Euro barajında olan tek oyuncu Emersonn oldu. Genc futbolcunun kulübü Athletico Paranaense'ye 1 milyon 800 bin Euro ödendi ve 1 yıl gibi bir sürede Toulouse'a 4 milyon Euro'ya satılarak yüzde yüzün üstünde bir kar edildi. Yine Göz-Göz'ün başarılı ismi Heliton'u 125 bin Euro gibi mütevazi bir ücrete transfer eden Sport Republic'in, sarı-kırmızılıları devraldığı ilk sezon olan 2022-23'te yaptığı en pahalı transfer 100 bin Euro'luk maliyetle Kvasina olmuştu. Sport Republic döneminde Göztepe, büyük meblağlar yerine düşük maliyetli, yüksek potansiyelli oyuncular tercih etti. Göztepe, Sport Republic ile işbirliği yapmadığı bir önceki sezon olan 2021-22 döneminde David Tijanic'in bonservisine 2 milyon 500 bin Euro, Cherif Ndiaye'ye 1 milyon 150 bin Euro ödemişti.
Romulo maliyetini 10'a katlayıp gitti
ATHLETİCO Paranaense'den devre arasında kiralanıp ardından 2 milyon 500 bin Euro bonservisle kadroya katılan Romulo, Göz- Göz formasıyla gol krallığına oynayacak seviyeye yükseldi. Ardından RB Leipzig'e 20 milyon Euro net bonservis + 5 milyon Euro performans bonusu (toplam potansiyel 25 milyon Euro) ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında satıldı. Bu işlem, kulübe yaklaşık 10 kat kar sağladı ve Türk futbol tarihinin en başarılı satışlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Sarı-kırmızılılar Jeh'i açıkladı
GÖZTEPE, golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Ara dönemde Antunes, Guilherme Luiz ve kaleci Şamil'i alan sarı-kırmızılılar, Brezilya'nın Ponte Preta takımında top koşturan 26 yaşındaki forvet Jeferson Marinho dos Santos'la (Jeh) 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.