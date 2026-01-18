Göz-Göz'de Ankersen etkisi!

BU SENE DE AYNI

Bu sezon özelinde Göztepe'nin transferi için kasasından en çok para çıkardığı isim Sambacı forvet Janderson oldu. Brezilyalı oyuncunun, kulübü Vitoria'ya 1 milyon 500 bin Euro ödendi. Devre arası takviyelerinden Guilherme Luiz 1 milyon 400 bin Euro, Alexis Antunes 500 bin Euro gibi düşük maliyetlerle sarı-kırmızılılara katıldı. 1 milyon 800 bin Euro barajında olan tek oyuncu Emersonn oldu. Genc futbolcunun kulübü Athletico Paranaense'ye 1 milyon 800 bin Euro ödendi ve 1 yıl gibi bir sürede Toulouse'a 4 milyon Euro'ya satılarak yüzde yüzün üstünde bir kar edildi. Yine Göz-Göz'ün başarılı ismi Heliton'u 125 bin Euro gibi mütevazi bir ücrete transfer eden Sport Republic'in, sarı-kırmızılıları devraldığı ilk sezon olan 2022-23'te yaptığı en pahalı transfer 100 bin Euro'luk maliyetle Kvasina olmuştu. Sport Republic döneminde Göztepe, büyük meblağlar yerine düşük maliyetli, yüksek potansiyelli oyuncular tercih etti. Göztepe, Sport Republic ile işbirliği yapmadığı bir önceki sezon olan 2021-22 döneminde David Tijanic'in bonservisine 2 milyon 500 bin Euro, Cherif Ndiaye'ye 1 milyon 150 bin Euro ödemişti.